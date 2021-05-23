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Во время празднования чемпионства "Атлетико" погиб молодой фанат

Во время празднования чемпионства "Атлетико" погиб молодой фанат
Обновлено 13:47 Сегодня Телеграф Фото: Twitter atletienglish

Мадридский "Атлетико" стал чемпионом Испании сезона-2020/2021, и в столице Испании начались массовые гуляния. Однако праздник футбола омрачила трагедия, в результате которой погиб 14-й летний болельщик. Об этом сообщает reuters.

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По информации источника, инцидент произошел в центре Мадрида. Подросток ехал в фургоне, но неосмотрительно высунулся из окна и на въезде в паркинг ударился головой о стену. В результате полученных травм ребенок скончался.

"Матрасники", узнав о происшествии, написали пост в twitter.

""Атлетико" Мадрид опустошен, узнав о смерти молодого фаната. Мы хотели бы передать всю нашу любовь его семье. Покойся с миром", - гласит сообщение пресс-службы чемпионов Испании. 

"Телеграф" напоминает, что в последнем туре "Атлетико" обыграл "Вальядолид", а победный гол в поединке записал на свой счет Луис Суарес. Этот успех принес мадридскому клубу 11-е чемпионство в Ла Лиге.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Испания, Мадрид, ФК Атлетико М, Футбол.
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