Во время празднования чемпионства "Атлетико" погиб молодой фанат

Мадридский "Атлетико" стал чемпионом Испании сезона-2020/2021, и в столице Испании начались массовые гуляния. Однако праздник футбола омрачила трагедия, в результате которой погиб 14-й летний болельщик. Об этом сообщает reuters.

По информации источника, инцидент произошел в центре Мадрида. Подросток ехал в фургоне, но неосмотрительно высунулся из окна и на въезде в паркинг ударился головой о стену. В результате полученных травм ребенок скончался.

"Матрасники", узнав о происшествии, написали пост в twitter.

""Атлетико" Мадрид опустошен, узнав о смерти молодого фаната. Мы хотели бы передать всю нашу любовь его семье. Покойся с миром", - гласит сообщение пресс-службы чемпионов Испании.

Atlético de Madrid is devastated to learn of the death of a young Atleti fan. We'd like to send all our love to his family. Rest in peace.

— LALIGA CHAMPIONS (@atletienglish) May 22, 2021