Переболевший коронавирусом футболист "Атлетико" потерял сознание на поле (видео)

Во вторник, 23 марта, на тренировке "Атлетико" случился неприятный инцидент. Во время тренировки неожиданно потерял сознание и рухнул на газон футболист Мусса Дембеле. Об этом сообщает AS.

24-летний французский нападающий потерял сознание во время занятий. Партнеры и медики клуба своевременно оказали форварду помощь, и теперь его здоровью ничего не угрожает. По заключению врачей, причиной обморока стало резкое падение артериального давления. Клубные медики будут пристально следить за игроком в ближайшее время.

Добавим, что Дембеле является одним из немногих игроков "Матрасников", которые переболели коронавирусом. Из-за болезни француз пропустил три матча в феврале.

Мусса играет в мадридском клубе на правах аренды. За аренду нападающего "Матрасники" выложили "Лиону" €1,5 млн. В текущем сезоне француз забил 1 гол в 20 проведенных матчах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Атлетико" дважды уступил "Челси" и вылетел из Лиги чемпионов.