"Челси" вновь одолел "Атлетико" и пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов (видео)

В среду, 17 марта, "Челси" в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 принимал "Атлетико". Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж", завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в игре записал на свой счет Хаким Зиеш. На 34-й минуте встречи марокканский футболист замкнул прострел Вернера. Под занавес поединка защитник "Атлетико" Стефан Савич локтем отмахнулся от соперника и получил за это прямую красную карточку. В итоге лондонцы легко довели дело до победы, забив в компенсированное время еще один гол - Эмерсон Палмери реализовал выход один на один с Облаком.

Лучшие моменты 1-го тайма:

Удаление Савича:

Видео гола Эмерсона:

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь в ближайшее время.

"Телеграф" напоминает, что в первом поединке, который состоялся в Мадриде, "Челси" добыл минимальную победу благодаря блестящему голу Жиру. Таким образом, в следующий раунд турнира пробился именно английский клуб. Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 19 марта.