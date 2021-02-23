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Гол-красавец ударом через себя принес "Челси" победу над "Атлетико" (видео)

Гол-красавец ударом через себя принес "Челси" победу над "Атлетико" (видео)
23:54 Вт, 23 Февраль 2021 Телеграф Фото: Твиттер chelseafc

Во вторник, 23 февраля, "Атлетико" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов принимал "Челси". Встреча из-за карантинных ограничений прошла на "Национальном" стадионе в Бухаресте (Румыния) и завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей.

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"Атлетико" традиционно показал, что защита для мадридской команды - приоритет и команда Диего Симеоне здорово перекрыла кислород атакующим игрокам "Челси", правда, "Матрасники" и сами ничего не создали впереди. "Синие" больше хотели забить, но кроме преимущества в количестве передач и владении мячом в первом тайме особо похвастаться ничем не могли. А на 69-й минуте встречи нападающий гостей Оливье Жиру внезапно забил красивый гол ударом через себя. Француз находился в офсайде, однако передачу ему сделал не игрок лондонцев, а защитник "Атлетико" Эрмосо, и с помощью VAR взятие ворот засчитали. Дальнейшие попытки хозяев переломить ход встречи не увенчались успехом.

Ответная игра состоится 17 марта.

Ранее "Телеграф" сообщал, что испанская "Барселона" была разбита ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Лига Чемпионов, ФК Челси, ФК Атлетико М, Футбол.
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