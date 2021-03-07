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"Атлетико" упустил победу над "Реалом" (видео)

"Атлетико" упустил победу над "Реалом" (видео)
Обновлено 19:11 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер atleti

В воскресенье, 7 марта, "Атлетико" в рамках центрального матча 26-го тура испанской Примеры сезона 2020/21 принимал "Реал". Встреча, проходившая в Мадриде, на стадионе "Ванда Метрополитано", завершилась со счетом 1:1.

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Первый гол во встрече забил форвард "Атлетико"Луис Суарес, который вышел на свидание с Тибо Куртуа и переиграл бельгийца в ближнем бою. "Кололевский клуб" отыгрался под занавес поединка усилиями Карима Бензема, который с близкого расстояния поразил ворота хозяев после передачи Каземиро.

Видео гола Суареса:

Видео гола Бензема:

Полный видеообзор поединка в хорошем качестве будет доступен здесь позднее.

Этот результат позволил "Атлетико" (59 очков) оторваться от преследователей в турнирной таблице Ла Лиги, "Реал" (54 очка) - третий. В следующем туре "Матрасники" примут "Атлетик" (10.03.2021), а "Сливочные" сыграют дома против "Эльче" (13.03.2021).

"Телеграф" напоминает, что обе команды выступают в плей-офф Лиги чемпионов и уже сыграли первые матчи в 1/8 финала. "Реал" с проблемами обыграл "Аталанту", а "Атлетико" уступил "Челси" после супергола Жиру.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Реал, ФК Атлетико М, Футбол, Ла Лига.
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