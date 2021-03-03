Лунин похвастался новой машиной, которую заработал на лавке "Реала" (фото)

Вратарь "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин похвастался своей новой машиной. Соответствующее фото страж ворот опубликовал на своей страничке в соцсетях.

Лунин опубликовал пост в Instagram, прикрепив в нем фото новехонькой Audi Q7, стоимость которой в Украине составляет около 2,7 млн гривен. Примечательно, что на машине были именные номера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Andrey_Lunin (@lunin_andrey)

Подписчики тут же принялись поздравлять Андрея с дорогой покупкой: "Хороший выбор", "Одно фото - две машины", "Кто работает на результат, тот ездит на крутых тачках", "Огонь", "Ракета".

"Телеграф" напоминает, что Лунин перешел в "Реал" летом 2018 года, однако сначала украинский кипер скитался по арендах в "Леганесе", "Вальядолиде" и "Овьедо". В начале сезона 2020/21 Реал объявил 22-летнего украинца вторым вратарем команды, однако главный тренер "Сливочных" Зинедин Зидан лишь раз доверил место Андрею в составе "Королевского клуба".