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Лунин похвастался новой машиной, которую заработал на лавке "Реала" (фото)

Лунин похвастался новой машиной, которую заработал на лавке "Реала" (фото)
Обновлено 12:37 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм lunin_andrey

Вратарь "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин похвастался своей новой машиной. Соответствующее фото страж ворот опубликовал на своей страничке в соцсетях.

Лунин похвастался сейвами в "Реале" (видео)

Лунин опубликовал пост в Instagram, прикрепив в нем фото новехонькой Audi Q7, стоимость которой в Украине составляет около 2,7 млн гривен. Примечательно, что на машине были именные номера.

 
 
 
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Публикация от Andrey_Lunin (@lunin_andrey)

Подписчики тут же принялись поздравлять Андрея с дорогой покупкой: "Хороший выбор", "Одно фото - две машины", "Кто работает на результат, тот ездит на крутых тачках", "Огонь", "Ракета".

"Телеграф" напоминает, что Лунин перешел в "Реал" летом 2018 года, однако сначала украинский кипер скитался по арендах в "Леганесе", "Вальядолиде" и "Овьедо". В начале сезона 2020/21 Реал объявил 22-летнего украинца вторым вратарем команды, однако главный тренер "Сливочных" Зинедин Зидан лишь раз доверил место Андрею в составе "Королевского клуба".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 95

Все по теме:

ФК Реал, Футбол, Audi Q7, Андрей Лунин.
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