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Лунин похвастался сейвами в "Реале" (видео)

Лунин похвастался сейвами в "Реале" (видео)
Обновлено 17:31 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм lunin_andrey

Вратарь "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин опубликовал подборку со своими сейвами.

Лунин пропустил шикарный гол от капитана Реала (видео)

На своей страничке в Instagram украинский страж ворот похвастался своей игрой на тренировке Сливочных. На занятии мадридцы отрабатывали удары из-за пределов штрафной площади. Лунин, как видно на видео, весьма уверенно работает  на линии ворот, отражая мощные удары партнеров по команде.

"На полную", - подписал видеонарезку Андрей.

 
 
 
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Публикация от Andrey_Lunin (@lunin_andrey)

"Телеграф" напоминает, что в текущем сезоне 22-летний Андрей сыграл лишь один официальный поединок за "Реал". В матче 1/16 финала Кубка Испании-2021 "Королевский клуб" умудрился проиграть "Алькояно", а Лунин не сумел выручиьб свою команду в игре

Ранее "Телеграф" сообщал, что за Луниным пристально наблюдает клуб испанской Примеры "Бетис".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 504

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ФК Реал, Футбол, Андрей Лунин.
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