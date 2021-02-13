Лунин похвастался сейвами в "Реале" (видео)

Вратарь "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин опубликовал подборку со своими сейвами.

На своей страничке в Instagram украинский страж ворот похвастался своей игрой на тренировке Сливочных. На занятии мадридцы отрабатывали удары из-за пределов штрафной площади. Лунин, как видно на видео, весьма уверенно работает на линии ворот, отражая мощные удары партнеров по команде.

"На полную", - подписал видеонарезку Андрей.

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"Телеграф" напоминает, что в текущем сезоне 22-летний Андрей сыграл лишь один официальный поединок за "Реал". В матче 1/16 финала Кубка Испании-2021 "Королевский клуб" умудрился проиграть "Алькояно", а Лунин не сумел выручиьб свою команду в игре.

Ранее "Телеграф" сообщал, что за Луниным пристально наблюдает клуб испанской Примеры "Бетис".