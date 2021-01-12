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Лунин пропустил шикарный гол от капитана Реала (видео)

Лунин пропустил шикарный гол от капитана Реала (видео)
Обновлено 14:53 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм sergioramos

Украинский вратарь Реала Андрей Лунин надеется получить свой шанс в основной команде Королевского клуба. Кипер усердно тренируется и порой делать чудеса в рамке ворот, однако пропущенные мячи - это тоже часть работы стража ворот. Пресс-служба Реала опубликовала видео, где капитан Сливочных Серхио Рамос на тренировке команды забивает украинцу гол ударом со "штрафного".

Лунин забил "сухой лист" в Реале (видео)

Испанский центральный защитник славится своими бомбардирскими умениями, ведь совсем недавно он забил свой сотый гол в карьере. Сейчас 34-летний Серхио частенько пробивает и стандарты в Реале и сборной Испании. Тренируя штрафные в районе полукруга Рамос забил шикарный гол обводящим ударом в ворота Андрея Лунина, правда, удар пробивался в "тепличных" условиях без "стенки", но все равно выглядело взятие ворот очень эффектно.

Видео гола Рамоса в ворота Лунина:

Отметим, в текущем сезоне Лунин пока не выходил на поле в составе Реала. Рамос, в свою очередь, сыграл в 17-и поединках мадридцев во всех турнирах, записав на свой счет три гола и одну результативную передачу.

"Телеграф" напоминает, что в своем последнем матче Реал не сумел обыграть идущую предпоследней Осасуну.

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Все по теме:

Серхио Рамос, ФК Реал, Футбол, Андрей Лунин.

Автор:

Телеграф
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