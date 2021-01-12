Лунин пропустил шикарный гол от капитана Реала (видео)

Украинский вратарь Реала Андрей Лунин надеется получить свой шанс в основной команде Королевского клуба. Кипер усердно тренируется и порой делать чудеса в рамке ворот, однако пропущенные мячи - это тоже часть работы стража ворот. Пресс-служба Реала опубликовала видео, где капитан Сливочных Серхио Рамос на тренировке команды забивает украинцу гол ударом со "штрафного".

Испанский центральный защитник славится своими бомбардирскими умениями, ведь совсем недавно он забил свой сотый гол в карьере. Сейчас 34-летний Серхио частенько пробивает и стандарты в Реале и сборной Испании. Тренируя штрафные в районе полукруга Рамос забил шикарный гол обводящим ударом в ворота Андрея Лунина, правда, удар пробивался в "тепличных" условиях без "стенки", но все равно выглядело взятие ворот очень эффектно.

Видео гола Рамоса в ворота Лунина:

Отметим, в текущем сезоне Лунин пока не выходил на поле в составе Реала. Рамос, в свою очередь, сыграл в 17-и поединках мадридцев во всех турнирах, записав на свой счет три гола и одну результативную передачу.

"Телеграф" напоминает, что в своем последнем матче Реал не сумел обыграть идущую предпоследней Осасуну.