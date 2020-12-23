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Лунин забил "сухой лист" в Реале (видео)

Лунин забил "сухой лист" в Реале (видео)
Обновлено 14:29 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм lunin_andrey

Вратарь Реала украинец Андрей Лунин продолжает ждать своего часа в Королевском клубе.

Украинский голкипер усердно тренируется, а клубная пресс-служба показывает умения кипера у себя в соцсетях. На этот раз Лунин впечатлил своей точностью. Андрей исполнил удар с отрицательного угла рядом с угловым флажком. "Сухой лист" удался и мяч попал прямо в цель.

"Нет угла, нет проблем. Качественный удар от Лунина", - гласит сообщение под видео на официальной страничке Реала в instagram.

 
 
 
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Публикация от Real Madrid C.F. (@realmadrid)

"Телеграф" напоминает, что после своего возвращения из аренды в Реал украинец так и не сыграл ни единого матча за Королевский клуб, место в основе которого застолбил бельгиец Тибо Куртуа.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Реал добыл скандальные три очка в матче с Эйбаром.

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Все по теме:

ФК Реал, Футбол, Андрей Лунин.

Автор:

Телеграф
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