Лунин забил "сухой лист" в Реале (видео)

Вратарь Реала украинец Андрей Лунин продолжает ждать своего часа в Королевском клубе.
Украинский голкипер усердно тренируется, а клубная пресс-служба показывает умения кипера у себя в соцсетях. На этот раз Лунин впечатлил своей точностью. Андрей исполнил удар с отрицательного угла рядом с угловым флажком. "Сухой лист" удался и мяч попал прямо в цель.
"Нет угла, нет проблем. Качественный удар от Лунина", - гласит сообщение под видео на официальной страничке Реала в instagram.
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"Телеграф" напоминает, что после своего возвращения из аренды в Реал украинец так и не сыграл ни единого матча за Королевский клуб, место в основе которого застолбил бельгиец Тибо Куртуа.
Ранее "Телеграф" сообщал, что Реал добыл скандальные три очка в матче с Эйбаром.