Реал не сумел обыграть предпоследнюю команду Примеры (видео)

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03:04 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер realmadrid

В субботу, 9 января, Осасуна в рамках матча 18-го тура испанской Ла Лиги сезона 2020/21 принимала мадридский Реал. Встреча, проходившая на стадионе "Рейно-де-Наварра" в Памплоне, завершилась ничьей со счетом 0:0.

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Видеообзор матча Осасуна - Реал:

Мадридцы за 90 минут не создали фактически ничего у ворот Пирона и закономерно не выиграли. Таким образом, Королевский клуб не сумел обойти лидирующий Атлетико, у которого есть еще три игры в запасе. Этот результат оставил Реал (37 очков) на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Испании, Осасуна (15 очков) - вторая с конца. В следующем туре Сливочные отправятся в гости к Алавесу (23.01.2021), а Красные сыграют на выезде с Гранадой (12.01.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Барселона в 18-м туре Ла Лиги расправилась с Гранадой.

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Все по теме:

ФК Реал, Футбол, Ла Лига, ФК Осасуна.

Автор:

Телеграф
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