Месси и Гризманн выстрелили красивыми дублями: обзор матча Гранада - Барселона (видео)

В субботу, 9 января, Гранада в рамках матча 18-го тура чемпионата Испании сезона 2020/21 принимала Барселону. Встреча, проходившая на стадионе "Нуэво Лос-Карменес", завершилась со счетом 0:4 в пользу именитых гостей.

За Барселону два дубля оформили нападающие Антуан Гризманн и Лионель Месси. Француз забил сначала гол с "офсайда" после "передачи" соперника, а затем красиво положил круглого в ворота ударом с лету с острого угла. Аргентинец дважды поражал угол ворот Силвы - сначала ударом с линии штрафной, а затем хитро со стандарта.

Видео гола Гризманна:

Видео гола Месси:

Видео второго гола Месси:

Видео второго гола Гризманна:

Эта победа вывела Барселону (34 очка) на 3-е место в турнирной таблице испанской Ла Лиги, Гранада (24 очка) - седьмая. В следующем туре Сине-гранатовые отправятся в гости к Эльче (24.01.2021), а Насриды сыграют дома с Осасуной (12.01.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Барселона на выезде переиграла Атлетик.