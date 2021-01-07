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Месси вернул Барселону в тройку лучших: видеообзор матча с Атлетиком

Месси вернул Барселону в тройку лучших: видеообзор матча с Атлетиком
Обновлено 12:04 Сегодня Телеграф Фото: twitter fcbarcelona

В среду, 6 января, Атлетик в рамках перенесенного матча 2-го тура чемпионата Испании 2020/21 принимал каталонскую Барселону. Встреча, проходившая на стадионе "Сан-Мамес" в Бильбао, завершилась минимальной победой гостей со счетом 2:3.

Барселона похвасталась голом Месси (видео)

Уже на третьей минуте хозяева шокировали именитых оппонентов ранним голом: Иньяки Уильямс поразил ворота тер Штегена с близкой дистанции. Однако через 11 минут Месси исполнил гениальную передачу на де Йонга из глубины, нидерландец сбросил круглого на Педри, который головой точно пробил по пустым воротам. Барселона давила, что привело к двум голам Лионеля Месси. Сначала аргентинец замкнул передачу Педри, а во втором тайме шестикратный обладатель "Золотого мяча" пробил прямо под перекладину ворот Атлетика после ассиста Гризманна. Баски сумели лишь уменьшить разницу в счете усилиями Икера Муньяина.

Эта победа вывела Барселону (31 очко) на 3-е место в турнирной таблице испанского первенства, Атлетик (21 очко) - девятый. В следующем туре Сине-гранатовые отправятся в гости к Гранаде (09.01.2021), а Красно-белые сыграют выездной поединок с Атлетико (09.01.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Барселона добыла тяжелейшую победу над Уэской.

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ФК Барселона, Футбол, Ла Лига, ФК Атлетик Б.

Автор:

Телеграф
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