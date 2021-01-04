Барселона лишь благодаря феноменальной передачи Месси победила последнюю команду Примеры (видео)

В воскресенье, 3 января, Уэска в рамках матча 17-го тура чемпионата Испании сезона 2020/21 принимала Барселону. Встреча, проходившая на "Эстадио Эль Алькорас", завершилась со счетом 0:1 в пользу именитых гостей.

Единственный гол в игре в середине первого тайма забил нидерландский полузащитник Барселоны Френки де Йонг. Хавбек отметился после блестящего заброса Лионеля Месси в штрафную. Каталонцы имели тотальное преимущество во встрече, однако забить больше не сумели. В то же время под занавес поединка Уэска имела все шансы сравнять счет, и лишь надежная игра тер Штегена сохранила три очка для Блаугранас.

Видео гола де Йонга:

Этот успех вывел Барселону (28 очков) на 5-е место в турнирной таблице Примеры, Уэска (12 очков) - последняя. В следующем туре Сине-гранатовые отправятся в гости к Атлетику (06.01.2021), а Оскенцы примут Бетис (11.01.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Барселона в 16-м туре Ла Лиги не сумела переиграть Эйбар.