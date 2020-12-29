Барселона не сумела обыграть Эйбар из-за "проклятого" форварда (видео)

Во вторник, 29 декабря, Барселона в рамках матча 16-го тура испанской Примеры сезона 2020/21 принимала Эйбар. Встреча, проходившая на "Камп Ноу", завершилась со счетом 1:1.

Гости в основном оборонялись, но во втором тайме ошибка Араухо привела к выходу Кике Гарсии один на один с тер Штегеном. В итоге испанец переиграл немца в ближнем бою. На 67-й минуте вышедший на замену Усман Дембеле после прострела Фирпо сравнял счет.

На 8-й минуте датский форвард Барселоны Мартин Брэйтуэйт не реализовал 11-метровый удар, а в середине первого тайма его гол был отменен после просмотра VAR. Во второй половине встречи датчанин не попал по пустым воротам из пределов вратарской. В сети предположили, что его "прокляли".

Нереализованный пенальти Брэйтуэйта:

Отмененный гол Брэйтуэйта:

Видео гола Кике Гарсии:

Видео гола Дембеле:

Лионель Месси получил от главного тренера каталонцев Рональда Кумана выходной, который поможет ему быстрее восстановиться от небольшого повреждения.

Этот результат оставил Барселону (25 очков) на шестом месте в турнирной таблице Примеры, Эйбар с 16 баллами в активе - 14-й. В следующем туре Сине-гранатовые отправятся в гости к Уэске (03.01.2021), а Оружейники примут Гранаду (03.01.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Барселона в 15-м туре Ла Лиги разгромила Вальядолид.