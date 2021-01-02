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Барселона похвасталась голом Месси (видео)

Барселона похвасталась голом Месси (видео)
Обновлено 11:56 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер FCBarcelona

Пресс-служба Барселоны опубликовала гол-красавец Лионеля Месси, который тот забил на первой тренировке клуба в 2021 году.

Месси побил рекорд Пеле (видео)

Лионель промчался к линии штрафной и хлестко пробил в дальний угол ворот. "Новый год, а Месси прежний", - гласит сообщение от Барселоны в twitter под видео с голом.

В текущем сезоне аргентинец серьезно сдал в результативности, что не помешало ему попасть в тройку лучших игроков 2020 года по версии ФИФА. В кампании 2020/21 6-кратный обладатель "Золотого мяча" забил 10 голов в 18 матчах. Также на его счету три результативные передачи.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Барселона без Месси не сумела обыграть Эйбар.

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Все по теме:

ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Гол.

Автор:

Телеграф
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