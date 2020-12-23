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Месси побил рекорд Пеле: обзор матча Вальядолид - Барселона (видео)

Месси побил рекорд Пеле: обзор матча Вальядолид - Барселона (видео)
Обновлено 00:50 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер fcbarcelona

Во вторник, 22 декабря, Вальядолид принимал Барселону в рамках матча 15-го тура Ла Лиги 2020/21. Встреча, проходившая на стадионе "Нуэво Хосе Соррилья", завершилась со счетом 0:3 в пользу гостей.

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В первом тайме активный Лионель Месси создал уйму моментов у ворот хозяев и записал на свой счет голевую и предголевую передачи. Сначала аргентинец блестяще навесил на Клемана Лангле, который головой вколотил мяч в ворота Масипа. Затем шестикратный обладатель "Золотого мяча"  разрезал оборону Вальядолида, что вылилось в забитый мяч в пустые ворот от Мартина Брейтуэйта. А в середине второго тайма Лионель Месси забил сам после невероятной передачи пяткой от Педри.

Для аргентинского кудесника мяча забитый гол стал 644-м в карьере за Барселону, что является абсолютным рекордом по голам за один клуб. По этому показателю Лионель обошел легендарного бразильца Пеле.

Видео гола Лангле:

Видео гола Брейтуэйта:

Видео гола Месси:

Эта победа вывела Барселону (24 очка) на 5-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Вальядолид с 14 очками - 18-й. В следующем туре Блаугранас примут Эйбар (29.12.2020), а Бело-фиолетовые отправятся в гости к Кадису (29.12.2020).

"Телеграф" напоминает, что в прошлом туре Барселона не сумела переиграть Валенсию, хотя Месси и забил.

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ФК Барселона, Футбол, Ла Лига, ФК Вальядолид.

Автор:

Телеграф
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