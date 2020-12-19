Месси сравнялся с Пеле, но Барселона не обыграла Валенсию (видео)

В субботу, 19 декабря, Барселона в рамках центрального матча 14-го тура чемпионата Испании принимала Валенсию. Встреча, проходившая на Камп Ноу, завершилась со счетом 2:2.

Валенсия, играя вторым номером, сумела выйти вперед. На 29-й минуте Муктар Диакаби головой вколотил мяч в ворота хозяев, а под занавес тайма Барселона получила право на пенальти. Лионель Месси не переиграл с точки Доменека, однако в атаке вторым темпом забил гол головой. Во втором тайме Рональд Араухо феноменальным ударом боковыми ножницами вывел Блаугранас вперед, однако вскоре гости отыгрались усилиями Максимилиано Гомеса.

Лионель Месси в этом матче забил свой 643 гол на клубном уровне (все за Барселону, - прим. ред.) и сравнялся по показателю забитых мячей за одну команду с великим бразильцем Пеле, который забил столько же мячей за Сантос.

Видео гола Диакаби:

Видео гола Месси:

Видео гола Араухо:

Видео гола Гомеса:

Это результат оставил каталонский клуб (21 очко) на 5-м месте в турнирной таблице Примеры. Валенсия с 15 очками в активе - 12-я. В следующем туре Сине-гранатовые отправятся в гости к Вальядолиду (22.12.2020), а Летучие Мыши сыграют дома с Севильей (22.12.2020).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Месси добыл 300 побед на домашней арене Барселоны.