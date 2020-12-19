Юный талант Барселоны может завершить карьеру после столкновения со штангой (видео)

Защитник Барселоны Мусса Ваге, выступающий на правах аренды за греческий ПАОК, получил жуткую травму.

В поединке 12-го тура греческой Суперлиги Арис -ПАОК Ваге, спасая свои ворота, на большой скорости врезался в штангу. Мусса вынес мяч, однако получил страшную травму, которая может поставить крест на его дальнейшей карьере. Врачи констатировали у сенегальца разрыв связок надколенной чашечки, а также передней, боковой и задней крестообразных связок в правом колене.

Видео инцидента:

Mauvaise nouvelle pour le PAOK (et le Barça) : en voulant sauver un ballon sur la ligne hier, Moussa Wagué, le latéral sénégalais, s'est gravement blessé au genou au niveau des croisés en heurtant le montant. Saison finie pour lui comme l'annonce son club aujourd'hui. pic.twitter.com/WT56qCXogz — Football Grec France (@footgrec) December 14, 2020

Мусса точно пропустит остаток сезона, а о продолжении выступлений на профессиональном уровне после восстановления говорить пока рано.

В сезоне 2020/21 сенегальский защитник сыграл в 12-и поединках во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Текущая трансферная стоимость футболиста оценивалась в €6 млн.

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