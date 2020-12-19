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Юный талант Барселоны может завершить карьеру после столкновения со штангой (видео)

Юный талант Барселоны может завершить карьеру после столкновения со штангой (видео)
Обновлено 14:28 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер paok_fc

Защитник Барселоны Мусса Ваге, выступающий на правах аренды за греческий ПАОК, получил жуткую травму.

В поединке 12-го тура греческой Суперлиги Арис -ПАОК Ваге, спасая свои ворота, на большой скорости врезался в штангу. Мусса вынес мяч, однако получил страшную травму, которая может поставить крест на его дальнейшей карьере. Врачи констатировали у сенегальца разрыв связок надколенной чашечки, а также передней, боковой и задней крестообразных связок в правом колене. 

Видео инцидента:

Мусса точно пропустит остаток сезона, а о продолжении выступлений на профессиональном уровне после восстановления говорить пока рано.

В сезоне 2020/21 сенегальский защитник сыграл в 12-и поединках во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Текущая трансферная стоимость футболиста оценивалась в €6 млн.

Ранее "Телеграф" рассказывал о невероятном промахе Гризманна в матче за Барселону.

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Все по теме:

ФК Барселона, Футбол, Мусса Ваге.

Автор:

Телеграф
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