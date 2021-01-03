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Реал без проблем разобрался с Сельтой (видео)

Реал без проблем разобрался с Сельтой (видео)
Обновлено 00:01 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер realmadrid

В субботу, 2 января, Реал в рамках матча 17-го тура чемпионата Испании 2020/21 принимал Сельту. Встреча, проходившая в Мадриде на стадионе Альфредо ди Стефано, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев

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Уже на 5-й минуте поединка Васкес после передачи Асенсио открыл счет, а в начале второго тайма Марко забил сам, воспользовавшись ассистом Лукаса в быстрой контр-атаке хозяев.

Видео гола Васкеса:

Видео гола Асенсио:

Этот результат вывел Реал (36 очков) на первое место в турнирной таблице первенства Испании, Сельта (23 очка) - восьмая. В следующем туре Сливочные отправятся в гости к Осасуне (09.01.2021), а Кельты примут Вильярреал (08.01.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 16-м туре чемпионата Испании Реал потерял очки с Эльче.

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Все по теме:

ФК Реал, Футбол, Ла Лига, ФК Сельта.

Автор:

Телеграф
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