Реал оступился в Примере: видеообзор матча с Эльче

В среду, 30 декабря, Реал проводил гостевой матч в рамках 16-го тура чемпионата Испании 2020/21. Встреча, проходившая на Estadio Manuel Martínez Valero, завершилась со счетом 1:1.

В первом тайме Королевский клуб вышел вперед усилиями Луки Модрича, Хорват головой удачно сыграл на добивании после отскока мяча от перекладины. В начале второго тайма хозяева отыгрались благодаря выстрелу Фиделя Чавеса де ла Торре с пенальти.

Видео гола Модрича:

Видео гола Фиделя Чавеса:

Этот результат оставил Реал (33 очка) на втором месте в турнирной таблице Примеры, Эльче (16 очков) поднялся на 15-е место. В следующем туре Сливочные примут Сельту (02.01.21), а Зелено-полосатые отправятся в гости к Атлетику (03.01.21).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 16-м туре лидер чемпионата Испании Атлетико добыл уверенную победу над Хетафе.