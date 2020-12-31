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Реал оступился в Примере: видеообзор матча с Эльче

Реал оступился в Примере: видеообзор матча с Эльче
Обновлено 00:21 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер realmadrid

В среду, 30 декабря, Реал проводил гостевой матч в рамках 16-го тура чемпионата Испании 2020/21. Встреча, проходившая на Estadio Manuel Martínez Valero, завершилась со счетом 1:1.

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В первом тайме Королевский клуб вышел вперед усилиями Луки Модрича, Хорват головой удачно сыграл на добивании после отскока мяча от перекладины. В начале второго тайма хозяева отыгрались благодаря выстрелу Фиделя Чавеса де ла Торре с пенальти.

Видео гола Модрича:

Видео гола Фиделя Чавеса:

Этот результат оставил Реал (33 очка) на втором месте в турнирной таблице Примеры, Эльче (16 очков) поднялся на 15-е место. В следующем туре Сливочные примут Сельту (02.01.21), а Зелено-полосатые отправятся в гости к Атлетику (03.01.21).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 16-м туре лидер чемпионата Испании Атлетико добыл уверенную победу над Хетафе.

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Все по теме:

ФК Реал, Футбол, Ла Лига, ФК Эльче.

Автор:

Телеграф
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