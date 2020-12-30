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Суарес принес Атлетико победу над Хетафе (видео)

Суарес принес Атлетико победу над Хетафе (видео)
Обновлено 22:09 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер atleti

В среду, 30 декабря, Атлетико в рамках матча 16-го тура испанской Ла Лиги сезона 2020/21 принимал Хетафе. Встреча, проходившая в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано", завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

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Единственный гол в игре записал на свой счет уругвайский нападающий Луис Суарес, который удачно подставил голову после навеса Карраско со стандарта.

Видео гола Суареса:

Эта победа сохранила Атлетико (35 очков) первое место в турнирной таблице Примеры, Хетафе (17 очков) - 14-й. В следующем туре Матрасники отправятся в гости к Алавесу (03.01.21), а Синие примут Вальядолид (02.01.21).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Барселона сенсационно потеряла очки в 16-м туре Ла Лиги.

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ФК Атлетико М, Футбол, Лига, ЛА.

Автор:

Телеграф
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