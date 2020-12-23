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Атлетико в битве лидеров Примеры обыграл Реал Сосьедад: видеообзор матча

Атлетико в битве лидеров Примеры обыграл Реал Сосьедад: видеообзор матча
Обновлено 11:51 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер atleti

Атлетико продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании 2020/21 после победы в 15-м туре над Реалом Сосьедад. Встреча, проходившая на стадионе "Аноэта", завершилась триумфом мадридцев со счетом 0:2.

Суарес вывел Атлетико на первое место в чемпионате Испании (видео)

За гостей во втором тайме забивали Марио Эрмосо и Маркос Льоренте.

Этот успех сохранил Атлетико (32 очка), у которого есть еще две игры в запасе, лидерство в чемпионате Испании. Реал Сосьедад (26 очков) - третий. В следующему туре Матрасники примут Хетафе (30.12.2020), а Бело-голубые отправятся в гости к Атлетику (31.12.2020).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Барселона добыла уверенную победу над Вальядолидом в 15-м туре, а Месси побил рекорд Пеле.

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Все по теме:

ФК Атлетико М, Футбол, Ла Лига, ФК Реал Сосьедад.

Автор:

Телеграф
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