Лунин показал свои сейвы в Реале (видео)

Вратарь сборной Украины и Реала Андрей Лунин пока еще не выходил на поле в официальных играх за свой клуб в этом сезоне. Голкипер не отчаивается и усердно работает на тренировках.

Лунин показал своим подписчикам в instagram подборку своих сейвов на занятии Сливочных. На ней украинский страж ворот отбивает удары партнеров по команде с разных дистанций, демонстрируя наставнику Реала Зинедину Зидану свою готовность.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от TРЕНДЕЦЬ (@trendets.ua)

Сегодня, 30 декабря, Реал в рамках 16-го тура Ла Лиги сыграет против Эльче.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Лунин показал как умеет играть ногами, закрутив мяч в ворота с отрицательного угла.