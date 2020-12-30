Скачать
Среда, 30.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
В АПЛ футболист забил автогол не глядя (видео)
В АПЛ футболист забил автогол не глядя (видео)
Футболист Динамо взорвал Instagram совместным фото топлес с женой
Футболист Динамо взорвал Instagram совместным фото топлес с женой
Поветкин отказался драться с Усиком и назвал причину
Поветкин отказался драться с Усиком и назвал причину
Ворскла повторила трансферный ход Динамо
Ворскла повторила трансферный ход Динамо

Лунин показал свои сейвы в Реале (видео)

Лунин показал свои сейвы в Реале (видео)
Обновлено 13:52 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм lunin_andrey

Вратарь сборной Украины и Реала Андрей Лунин пока еще не выходил на поле в официальных играх за свой клуб в этом сезоне. Голкипер не отчаивается и усердно работает на тренировках. 

Реал переиграл Гранаду благодаря спорному голу (видео)

Лунин показал своим подписчикам в instagram подборку своих сейвов на занятии Сливочных. На ней украинский страж ворот отбивает удары партнеров по команде с разных дистанций, демонстрируя наставнику Реала Зинедину Зидану свою готовность.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от TРЕНДЕЦЬ (@trendets.ua)

Сегодня, 30 декабря, Реал в рамках 16-го тура Ла Лиги сыграет против Эльче.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Лунин показал как умеет играть ногами, закрутив мяч в ворота с отрицательного угла.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, ФК Реал, Футбол, Андрей Лунин.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Невеста Роналду показала стройные ножки в ссадинах (фото)
02 Барселона не сумела обыграть Эйбар из-за "проклятого" форварда (видео)
03 Поздний гол вывел Манчестер Юнайтед на второе место в АПЛ (видео)
04 Чисора назвал Усика нытиком (видео)
05 Ляказетт принес победу Арсеналу над Брайтоном (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь