Рамос забил 100-й гол на клубном уровне

Капитан "Реала" Серхио Рамос реализовал 100-й гол за время клубной карьеры.
Это случилось вчера, 19 июля, во время мачта 38-го тура Примеры Реал - Леганес (2:2).
Отмечается, что составе "сливочных" Рамос реализовал 97 голов, еще 3 в составе "Севильи".
Результативность Серхио Рамоса в "Реале":
Ла Лига - 70 голов
Кубок Испании - 7 голов
Лига чемпионов - 13 голов
Суперкубок Испании - 2 гола
Суперкубок Европы - 2 гола
Клубный чемпионате мира - 3 гола
Кроме того, на счету Рамоса 21 гол за сборную Испании.
Для испанского футболиста игра с "Леганесом" стала 650-й за в королевском клубе.