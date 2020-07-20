Рамос забил 100-й гол на клубном уровне

Защитник "Реала" Серхио Рамос отправил мяч в сетку ворот "Леганеса" (2:2) в последнем туре испанской Примеры.

Капитан "Реала" Серхио Рамос реализовал 100-й гол за время клубной карьеры.

Это случилось вчера, 19 июля, во время мачта 38-го тура Примеры Реал - Леганес (2:2).

Отмечается, что составе "сливочных" Рамос реализовал 97 голов, еще 3 в составе "Севильи".

Результативность Серхио Рамоса в "Реале":

Ла Лига - 70 голов

Кубок Испании - 7 голов

Лига чемпионов - 13 голов

Суперкубок Испании - 2 гола

Суперкубок Европы - 2 гола

Клубный чемпионате мира - 3 гола

Кроме того, на счету Рамоса 21 гол за сборную Испании.

Для испанского футболиста игра с "Леганесом" стала 650-й за в королевском клубе.