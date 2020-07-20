Кипера "Реала" назвали лучшим вратарем сезона в Ла Лиге

Бельгийский воротник Тибо Куртуа прервал гегемонию Яна Облака.

Воротник "сливочных" Тибо Куртуа признан лучшим вратарем сезона в Ла Лиге.

Об этом сообщает пресс-служба ФК Реал (Мадрид).

Бельгиец пропустил лишь 20 мячей в нынешнем игровом году испанского первенства и стал первым представителем "Реала" с 2008 года, получившим эту награду. Тогда приз забрал в свою коллекцию Икер Касильяс.

18 из 34 матчей в нынешнем сезоне Куртуа отстоял "на ноль" и прервал гегемонию Яна Облака из "Атлетико", который становился обладателем награды три сезона подряд.

Сейчас "Реал" работает над возвращением Касильяса в свои ряды, поэтому вскоре мы сможем наблюдать за интересным соперничеством двух талантливых голкиперов.