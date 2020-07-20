"Бесполезная" победа каталонцев в обзоре матча Алавес - Барселона (Видео)

В воскресенье, 19 июля, состоялся матч между командой "Алавес" (Витория-Гастейс) и командой "Барселона" (Барселона) в рамках 38 тура Ла Лиги. Предлагаем Вам посмотреть видео голов и обзор этого поединка.

На старте игры каталонцы начали активный прессинг противника. Пуч попытался испытать удачу с дальней дистанции, однако мяч влетел в перекладину. Артуро Видаль осуществил мощный удар с 11-метровой отметки, но тоже не попал. Лионель Месси быстро пробил с границы штрафной отметки, но мяч отлетел от левой стойки.

Счет открылся на 24-й минуте поединка. Фати красиво забил в правый угол ворот из пределов штрафной, ловко обманув воротника.

Смотрите видеообзор матча Алавес - Барселона:

Артуро Видаль откликнулся на прекрасную прострельную передачу на границе вратарской и пробил в направлении левой стойки. Роберто Хименес был вынужден выпрыгнуть и совершить безупречный сейв, чтобы не позволить мячу попасть в сетку.

Следующий гол забил Луис Суарес, который выпрыгнул в штрафной и головой отправил мяч вплотную с левой стойкой.

Далее отметился Семеду. Он подхватил мяч в штрафной и мощным ударом отправил его в ворота вплотную к левой штанги.

В конце гол снова забил Месси. Альба выполнил прострел в штрафную, где активный Месси замкнул его ударом в правый нижний угол ворот.

Данный поединок не стал полезным для каталонского клуба, ведь Барселона не поднялась в турнирной таблице Ла Лиги.

Алавес – Барселона 0:5

Голы: Фати, 24, Месси, 34, 75, Суарес, 44, Семеду, 57.

Состав Алавес: Роберто – Агиррегабирия, Лагуардия (Альберто Родригес, 46), Магальян, Марин – Эдгар Мендес, Камараса (Махмуд, 65), Ману Гарсия (Фейса, 59), Берк (Риоха, 46) – Лукас Перес (Понс, 46), Хоселу.

Состав Барселона: Нето – Роберто, Араухо, Ленгле (Семеду, 50), Альба – Видаль, Бускетс (Де Йонг, 59), Пуиг – Месси, Суарес, Фати (Брайтвейт, 78).