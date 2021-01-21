Лунин провалил дебют в Реале: видеообзор кубкового матча с Алькояно

В среду, 20 января, мадридский Реал проводил гостевой поединок 1/16 финала Кубка Короля-2021 против Алькояно. Встреча, проходившая на стадионе "Эль Коллао" в Алькое, в основное время завершилась со счетом 1:1, а в экстра-таймах хозяева сенсационно забили, играя вдесятером. Итоговый счет - 2:1. Впервые в составе Королевского клуба в официальном поединке сыграл украинский вратарь Андрей Лунин.

Для Сливочных игра выдалась не легкой прогулкой. Мадридцы владели ощутимым преимуществом, однако сумели открыть счет лишь под занавес первого тайма. На 45-й минуте Марсело навесил с левого фланга а Эдер Милитао головой переправил мяч в ворота представителя Сегунды Б (третий по силе футбольный дивизион в Испании, - прим. ред.). В первом тайме украинский страж ворот совершил один эффектный сейв, правда, футболист Алькояно наносил удар из положения вне игры, а во второй 45-минутке хозяева засыпали ворота Лунина градом навесов, один из которых увенчался взятием ворот. На 80-й минуте подача с углового привела к точному удару Хосе Сольбеса по пустому углу ворот Реала. Удивительно, но на некоторое время Алькояно прижал именитых гостей к своим воротам и даже создал несколько опасных моментов.

В последующих экстра-таймах команды играли на встречных курсах, а Зидан выпустил на поле тяжелую артиллерию в виде Эдена Азара и Тони Крооса. На 110-й минуте поединка хозяева остались в меньшинстве после удаления Рамона Лопеса. Невероятно, но Алькояно, играя в меньшинстве забил победный гол. Отличился Хуанан Казанова, который замкнул прострел партнера с левого фланга - Лунин не успел накрыть передачу и схлопотал еще и желтую карточку.

Видео гола Милитао:

Видео гола Сольбеса:

Видео гола Казановы:

Таким образом, Реал вылетел из Кубка Испании-2021.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Реал вылетел из розыгрыша Суперкубка Испании-2020, проиграв Атлетику, а в национальном чемпионате Реал оступился в игре с Осасуной.