Реал сенсационно уступил Атлетику в "финале четырех" Суперкубка Испании (видео)

В четверг, 14 января, Реал в рамках полуфинального матча за Суперкубок Испании играл с Атлетиком. Встреча, проходившая на стадионе "Ла-Росаледа" в Малаге, завершилась сенсационным поражением мадридского клуба со счетом 1:2.

Уже в первом тайме коллектив из Бильбао поверг в шок действующих чемпионов Ла Лиги. Сначала на 18-й минуте Рауль Гарсия реализовал выход один на один с Куртуа после блестящей разрезной передачи Дани Гарсии, а через 20 минут Рауль Гарсия оформил дубль, забив с пенальти. Во втором тайме Реал играл значительно сильнее и после серии ударов в каркас ворот от Асенсио лидер Сливочных Карим Бензема отквитал один мяч. Взятие ворот французом засчитали с помощью VAR.

Видео гола Рауля Гарсии:

Видео второго гола Рауля Гарсии:

Видео гола Бензема:

"Телеграф" напоминает, что в другом полуфинале Суперкубка Испании Барселона в серии послематчевых пенальти обыграла Реал Сосьедад. Решающий матч за Суперкубок Испании состоится в воскресенье, 17 января, на "Олимпийском" стадионе в Севилье. Примечательно, что финальная игра за Кубок Испании-2020 до сих пор не сыграна. В финале Кубка Короля прошлого сезона сыграют Реал Сосьедад и Атлетик.