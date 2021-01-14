Тер Штеген вырвал для Барселоны путевку в финал Суперкубка Испании (видео)

В среду, 13 января, Реал Сосьедад и Барселона встретились в полуфинале Суперкубка Испании-2020. Встреча, проходившая на стадионе "Нуэво Эль Арканхель" в Кордове, завершилась со счетом 1:1 в основное и дополнительное время, а в серии пенальти более удачливыми оказались футболисты Барселоны - 2:3 по пенальти.

Открыли счет номинальные гости усилиями Френки де Йонга, который головой переправил мяч в ворота после навеса Гризманна. "Хозяева" отыгрались благодаря пенальти во втором тайме. Реализовал "приговор" Микель Оярсабаль.В серии пенальти у Реала Сосьедад не забили Баутиста Оргийес Хон, Микель Оярсабаль, Виллиан Жозе. У Барселоны не реализовали 11-метровые Френки де Йонг, Антуан Гризманн

Видео гола де Йонга:

Видео гола Оярсабаля:

Видео победного пенальти:

Riqui Puig scores the winning penalty to put Barcelona in the final pic.twitter.com/CFuwK66g5Y — Nathan (@PuigEra) January 13, 2021

Полный видеообзор матча будет доступен здесь позднее.

"Телеграф" напоминает, что Суперкубок Испании проходит в формате "финала четырех". В другом полуфинальном матче встретятся Реал и Атлетик. Их поединок состоится в четверг, 14 января. Примечательно, что финальный поединок Кубка Испании-2020, в котором сыграют Реал Сосьедад и Атлетик, еще не сыгран.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Барселона благодаря двум дублям лидеров обыграла Гранаду.