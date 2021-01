Тер Штеген вырвал для Барселоны путевку в финал Суперкубка Испании (видео)

В среду, 13 января, Реал Сосьедад и Барселона встретились в полуфинале Суперкубка Испании-2020. Встреча, проходившая на стадионе "Нуэво Эль Арканхель" в Кордове, завершилась со счетом 1:1 в основное и дополнительное время, а в серии пенальти более удачливыми оказались футболисты Барселоны - 2:3 по пенальти.

Открыли счет номинальные гости усилиями Френки де Йонга, который головой переправил мяч в ворота после навеса Гризманна. "Хозяева" отыгрались благодаря пенальти во втором тайме. Реализовал "приговор" Микель Оярсабаль.В серии пенальти у Реала Сосьедад не забили Баутиста Оргийес Хон, Микель Оярсабаль, Виллиан Жозе. У Барселоны не реализовали 11-метровые Френки де Йонг, Антуан Гризманн

