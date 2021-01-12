Назван лучший плеймейкер десятилетия

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала очередной рейтинг по итогам декады (2011-2020 годы). На этот раз организация назвала лучшего плеймейкера, передает официальный сайт IFFHS.

IFFHS использовала свой метод для определения лучшего плеймейкера декады. Согласно рейтингу за 10 лет победу одержал аргентинский нападающий Барселоны Лионель Месси, который кроме своих бомбардирских талантов обладает качествами гениального распасовщика. Шестикратный обладатель "Золотого мяча" в своеобразном топе значительно опередил своего бывшего партнера по команде испанца Андреса Иньесту, а также хорватского хавбека Реала Луку Модрича.

Лучшие плеймейкеры десятилетия по версии IFFHS:

Ранее "Телеграф" сообщал, что лучшим нападающим декады по версии IFFHS был признан португальский форвард Ювентуса Криштиану Роналду.

"Телеграф" напоминает, что Месси недавно побил "вечный" рекорд легенды футбола Пеле по количеству голов за один клуб.