Российский клуб попытался сделать предложение Месси, но потерпел фиаско (фото)

Московский Спартак на своей официальной англоязычной страничке в twitter опубликовал скриншот переписки с шестикратным обладателем "Золотого мяча" Лионелем Месси, который в 2021 году стал открыт для предложений от других клубов.

На переписке, которая вполне может быть пиар-ходом пресс-службы Спартака, москвичи поздоровались с Месси и тут же получили решительный отказ. Пресс-служба российского клуба описала диалог с Лионелем одним словом "боль".

"Телеграф" напоминает, что Месси летом 2020 года был в шаге от ухода из Барселоны, однако руководство Блаугранас сумело сохранить аргентинца в своем составе по крайней мере до лета 2021 года, когда у Лионеля заканчивается контракт. С января 2021 года любой желающий может официально предлагать 33-летнему феномену соглашение.

В сезоне 2020/21 Месси заметно сдал, забив лишь 10 голов и отдав всего 3 ассиста в 18 матчах за Барселону во всех турнирах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Барселона опубликовала первый гол Месси в 2021 году.