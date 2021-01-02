Российский клуб попытался сделать предложение Месси, но потерпел фиаско (фото)

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18:05 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм leomessi

Московский Спартак на своей официальной англоязычной страничке в twitter опубликовал скриншот переписки с шестикратным обладателем "Золотого мяча" Лионелем Месси, который в 2021 году стал открыт для предложений от других клубов. 

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На переписке, которая вполне может быть пиар-ходом пресс-службы Спартака, москвичи поздоровались с Месси и тут же получили решительный отказ. Пресс-служба российского клуба описала диалог с Лионелем одним словом "боль".

"Телеграф" напоминает, что Месси летом 2020 года был в шаге от ухода из Барселоны, однако руководство Блаугранас сумело сохранить аргентинца в своем составе по крайней мере до лета 2021 года, когда у Лионеля заканчивается контракт. С января 2021 года любой желающий может официально предлагать 33-летнему феномену соглашение.

В сезоне 2020/21 Месси заметно сдал, забив лишь 10 голов и отдав всего 3 ассиста в 18 матчах за Барселону во всех турнирах. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что Барселона опубликовала первый гол Месси в 2021 году.

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Все по теме:

ФК Спартак, Лионель Месси, Футбол.

Автор:

Телеграф
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