Трансферная эпопея Месси с уходом из Барселоны завершена

Лионель Месси официально заявил, что не покинет Барселону в это межсезонье. Кроме того, аргентинец сообщил об обмане со стороны руководства каталонского клуба.

"Я был недоволен, хотел уйти. Мне не позволили это сделать, поэтому я останусь в клубе, чтобы не заниматься судебными разбирательствами. Руководство клуба во главе с Бартомеу - это катастрофа.

"Я сказал руководству, в том числе президенту, что хочу уехать. Я говорил ему об этом весь год. Я считал, что пришло время отойти в сторону. Я считал, что клубу нужно больше молодых игроков, новых футболистов, и думал, что моё время в "Барселоне" закончилось. Мне было очень жаль, потому что я всегда говорил, что хочу здесь закончить карьеру.

Это был очень тяжелый год, я много терпел на тренировках, на играх и в раздевалке. Для меня всё стало очень сложным, и наступил момент, когда я задумался о поисках новых амбиций. Это произошло не из-за результата в Лиге чемпионов против "Баварии", нет… Я долго думал об этом решении.

Я сказал обо всём президенту. Он всегда говорил, что в конце сезона я могу решить, хочу я уйти или хочу остаться, и в конце концов он не сдержал своё слово" - цитирует Месси Goal.com.

Напомним, ранее Месси сообщил боссам Барселоны о своем желании уйти. Нападающий хотел покинуть команду бесплатно, а вот руководство Блаугранас рассчитывало получить огромную компенсацию за шестикратного обладателя "Золотого мяча". Аргентинец, не пройдя ПЦР-тестирование, начал бойкотировать предсезонные тренировки команды и теперь рискует остаться от части зарплаты по итогам месяца. Контракт Лионеля с Барсой действует до июля 2021 года, а клаусула составляет €700 млн. Главными кандидатом на приобретении Месси значились Манчестер Сити и ПСЖ.

Ранее сообщалось, что встреча отца Месси и президента Барселоны закончилась ничем.