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Месси сообщил Куману о желании покинуть Барселону

Месси сообщил Куману о желании покинуть Барселону
Обновлено 10:19 Сегодня Телеграф championat.com
Футболист разочарован, что команда проиграла в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:8).

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси провёл беседу с новым главным тренером каталонского клуба Рональдом Куманом, сообщает радиостанция RAC1.

По данным источника, 33-летний форвард сообщил тренеру, что не видит себя в будущем в «Барселоне». Аргентинец разочарован, что команда проиграла в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:8), а также недоволен происходящим в клубе. При этом Месси понимает, что ему будет нелегко покинуть «Барселону», учитывая контрактные обязательства.

Месси — воспитанник «Барселоны». В минувшем сезоне принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 31 забитого мяча и отдал 26 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.

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ФК Барселона, Лионель Месси, Рональд Куман, Футбол.

Автор:

Телеграф
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