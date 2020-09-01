Барселона решила наказать Месси за прогул

Барселона планирует наказать Лионеля Месси. Об этом сообщает Marca.

Испанские СМИ сообщают, что каталонский клуб не будет мириться с поведением своего лидера, который не явился на медосмотр и в итоге не тренируется со своей командой.

Руководство Барсы приняло решение оштрафовать аргентинца и лишить его 25% оклада по итогам этого месяца. Однако воплощать санкции в жизнь боссы Сине-гранатовых не спешат, ведь по-прежнему надеются, что шестикратный обладатель "Золотого мяча" останется в команде.

Напомним, Месси на прошлой неделе известил Барселону о своем уходе. Лионель хочет покинуть команду бесплатно на правах свободного агента, а вот Барселона не намерена отпускать свою звезду без компенсации (клаусула игрока составляет €700 млн, - прим. ред.). В итоге форвард нанял команду юристов, которая будет заниматься его уходом из стана Блаугранас. Основным кандидатом на игрока называется Манчестер Сити, котором руководит бывший наставник Месси Хосеп Гвардиола.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити уже начал подготовку к презентации Месси в команде.