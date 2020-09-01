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Манчестер Сити готовит презентацию Месси

Манчестер Сити готовит презентацию Месси
Обновлено 07:38 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Момент перехода Месси из Барселоны в Ман Сити все ближе.

Уже ни для кого не секрет, что Лионель Месси покидает Барселону. Скорее всего он перейдет в Манчестер Сити, где главным тренером работает Хосеп Гвардиола. Футболист и тренер уже общались на тему его трансфера.

Журналист Марсело Бехлер сообщил, что Манчестер Сити ведет подготовительные работы к громкой презентации футболиста. Горожане уже запросили архивные кадры игры футболиста, чтобы смонтировать презентационный ролик.

Месси уже пропускает тренировки и медицинские сборы Барселоны, несмотря на угрозу штрафа.

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Все по теме:

ФК Манчестер Сити, Лионель Месси, Футбол, Хосеп Гвардиола.

Автор:

Телеграф
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