Встреча отца Месси и президента Барселоны закончилась ничем

Отец Месси провел переговоры с Барселоной. Пока без результата.

В среду отец и агент Лионеля Месси, Хорхе, встретился с руководством «Барселоны», чтобы обсудить возможный трансфер игрока в «Манчестер Сити».

После встречи Хорхе ничего конкретного не сказал, однако дал понять, что договориться пока не удается. Испанские СМИ сообщают, что клуб не готов обсуждать трансфер.

Единственный вариант, который видит руководство, это активация клаусулы в размере 700 миллионов евро, на что никто не пойдет.

А аргентинские СМИ утверждают, что Лионель все-таки останется в команде еще на год - до завершения срока его контракта.