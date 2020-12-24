Пятов ждет пиво от Месси, которое тот пообещал выслать всем пострадавшим от него вратарям

Аргентинский футболист Лионель Месси поучаствовал в рекламном проекте от Budweiser. В итоге компания пообещала отправить по бутылке именного пива каждому вратарю, который пропускал гол от шестикратного обладателя "Золотого мяча" (одна бутылка за один гол). Данная акция приурочена невероятному достижению Лионеля, который недавно побил "вечный" рекорд Пеле, забив 644 голов за один клуб.

1 goal = 1 custom bottle@Budweiser are sending a personalised bottle of beer for every single goal Lionel Messi has scored, to each keeper he’s scored past. That’s 644. The most goals scored by one player for on club...ever. Kings aren’t made overnight. #BeAKing pic.twitter.com/aNNJK88Odg — COPA90 (@Copa90) December 23, 2020

Таким образом, Budweiser отправит вратарям по всему миру 644 бутылок пива. Украинские киперы, не раз пересекавшиеся с Барселоной, также получат "подарки" от Месси. Голкипер Шахтера Андрей Пятов получит три бутылки пива, тренер сборной Украины Александр Шовковский - две, а страж ворот Динамо Руслан Нещерет - одну.

"Заказал сухарики, жду пиво от Лионеля Месси. Интересно, что приготовил Роналду за свой 700-й гол в карьере", - написал Пятов в своем instagram, прикрепив фото с отдыха на Мальдивах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андрей Пятов (@piat30)

Ранее "Телеграф" сообщал, что Шахтер добыл техническую победу в 13-м туре чемпионата Украины.