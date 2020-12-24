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Пятов ждет пиво от Месси, которое тот пообещал выслать всем пострадавшим от него вратарям

Пятов ждет пиво от Месси, которое тот пообещал выслать всем пострадавшим от него вратарям
Обновлено 17:16 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм piat30

Аргентинский футболист Лионель Месси поучаствовал в рекламном проекте от Budweiser. В итоге компания пообещала отправить по бутылке именного пива каждому вратарю, который пропускал гол от шестикратного обладателя "Золотого мяча" (одна бутылка за один гол).  Данная акция приурочена невероятному достижению Лионеля, который недавно побил "вечный" рекорд Пеле, забив 644 голов за один клуб.

Таким образом, Budweiser отправит вратарям по всему миру 644 бутылок пива. Украинские киперы, не раз пересекавшиеся с Барселоной, также получат "подарки" от Месси. Голкипер Шахтера Андрей Пятов получит три бутылки пива, тренер сборной Украины Александр Шовковский - две, а страж ворот Динамо Руслан Нещерет - одну.

"Заказал сухарики, жду пиво от Лионеля Месси. Интересно, что приготовил Роналду за свой 700-й гол в карьере", - написал Пятов в своем instagram, прикрепив фото с отдыха на Мальдивах.

 
 
 
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Публикация от Андрей Пятов (@piat30)

Ранее "Телеграф" сообщал, что Шахтер добыл техническую победу в 13-м туре чемпионата Украины.

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Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Андрей Пятов.

Автор:

Телеграф
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