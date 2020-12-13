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Непогода отменила матч Шахтера в чемпионате Украины (фото)

Непогода отменила матч Шахтера в чемпионате Украины (фото)
13:47 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм fcshakhtar

В воскресенье, 13 декабря, донецкий Шахтер в рамках матча 13-го тура УПЛ сезона 2020/21 должен был провести гостевой поединок с Ингульцом. Однако встречу решили отменить из-за состояния газона на стадионе "Звезда" в Кропивницком. По мнению сторон, на таком поле значительно повышается риск травм.

"Состоялось совещание представителей команд, на котором было принято решение отменить матч в связи с тяжелыми погодными условиями, которые повлияли на качество травяного газона", - гласит сообщение пресс-службы Ингульца в facebook.

Пресс-служба Шахтера опубликовала фото газона на стадионе:

Напомним, вчера, 12 декабря, свой матч 13-го тура чемпионата Украины провело Динамо. В скандальной игре с Колосом киевляне довольствовались лишь одни очком. На зимнюю паузу Динамо пойдет в качестве лидера, а Шахтер отстает от Бело-синих на 4 очка, имея 1 игру в запасе.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, ФК Ингулец.

Автор:

Телеграф
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