Роналду лишь на гол опередил Месси за звание лучшего бомбардира декады

Португальский форвард Ювентуса Криштиану Роналду забил больше всех голов с 2011 по 2020 годы. Об этом сообщает сайт Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), которая вела подобный учет.

Согласно данным IFFHS, КриРо забил за 10 лет 550 голов, что всего на один гол больше, чем у его главного конкурента аргентинца из Барселоны Лионеля Месси (449 голов). Третье место у польского нападающего Баварии Роберта Левандовски (417 голов), который в 2020 году был признан лучшим игроком года. Примечательно, что Роналду стал лучшим по показателям на международном уровне и в ерокубках, а Месси лидирует по количеству голов в национальных чемпионатах и кубках.

Топ-10 голеадоров декады:

Ранее "Телеграф" сообщал, что Роналду побил бомбардирский рекорд Пеле, а Месси превзошел легенду футбола по количеству голов за один клуб.