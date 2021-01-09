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Роналду лишь на гол опередил Месси за звание лучшего бомбардира декады

Роналду лишь на гол опередил Месси за звание лучшего бомбардира декады
17:32 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм cristiano

Португальский форвард Ювентуса Криштиану Роналду забил больше всех голов с 2011 по 2020 годы. Об этом сообщает сайт Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), которая вела подобный учет.

Пеле "увеличил" количество своих голов после того, как его обошел Роналду

Согласно данным IFFHS, КриРо забил за 10 лет 550 голов, что всего на один гол больше, чем у его главного конкурента аргентинца из Барселоны Лионеля Месси (449 голов). Третье место у польского нападающего Баварии Роберта Левандовски (417 голов), который в 2020 году был признан лучшим игроком года. Примечательно, что Роналду стал лучшим по показателям на международном уровне и в ерокубках, а Месси лидирует по количеству голов в национальных чемпионатах и кубках.

Топ-10 голеадоров декады:

Ранее "Телеграф" сообщал, что Роналду побил бомбардирский рекорд Пеле, а Месси превзошел легенду футбола по количеству голов за один клуб

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Все по теме:

Криштиану Роналду, Лионель Месси, Футбол, Роберт Левандовски.

Автор:

Телеграф
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