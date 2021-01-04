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Роналду превзошел Пеле по количеству голов (видео)

Роналду превзошел Пеле по количеству голов (видео)
Обновлено 11:56 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм cristiano

Форвард туринского Ювентуса португалец Криштиану Роналду обошел бразильца Пеле по количеству голов в официальных матчах.

Роналду стал лучшим бомбардиром в 2020 году

В матче 15-го тура чемпионата Италии 2020/21 звездный португалец отметился дублем, забив свои 757-й и 758-й голы в карьере. Таким образом, КриРо превзошел достижение Пеле, на счету которого 757 голов в 812 встречах. Роналду для этого потребовалось 1032 поединка. Отметим, абсолютный рекорд по этому показателю принадлежит чешскому форварду Йозефу Бицану, который с 1931 по 1955 год забил 759 мячей.

Видеообзор матча Ювентус - Удинезе (4:1):

Роналду забивал свои голы за Спортинг, Манчестер Юнайтед, Реал, Ювентус и сборную Португалии. 

"Телеграф" напоминает, что недавно Лионель Месси побил рекорд Пеле по количеству голов за одну команду.

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Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Пеле, Футбол.

Автор:

Телеграф
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