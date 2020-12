Роналду стал лучшим бомбардиром в 2020 году

Португальский нападающий Ювентуса Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в топ-5 чемпионатах Европы.

35-летний нападающий в календарном 2020 году наколотил в ворота соперников в Серии А 33 мяча. Второе место по этому показателю показал лучший игрок по версиям УЕФА и ФИФА в 2020 году поляк Роберт Левандовски, представляющий Баварию. На счету Роберта на один гол меньше. А третьим стал форвард Лацио и сборной Италии Чиро Иммобиле, оформивший 28 голов в первенстве Италии.

