Скачать
Вторник, 05.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Олимпийский чемпион Верняев отстранен от соревнований
Олимпийский чемпион Верняев отстранен от соревнований
Динамо лишилось тренера
Динамо лишилось тренера
Девушка-боец ММА похвасталась фигурой в душевой (фото)
Девушка-боец ММА похвасталась фигурой в душевой (фото)
Джошуа попросил Усика "отойти в сторону"
Джошуа попросил Усика "отойти в сторону"

Пеле "увеличил" количество своих голов после того, как его обошел Роналду

Пеле "увеличил" количество своих голов после того, как его обошел Роналду
Обновлено 13:37 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм pele

Легендарный бразильский футболист Пеле поменял информацию в своем профиле в Instagram после того, как португальский форвард Криштиану Роналду побил его достижение по количеству голов в карьере

На официальной страничке Пеле в Instagram было изменено количество голов, которые забил бразилец на протяжении карьеры. Теперь в профиле легенды значится цифра в 1283 забитых мяча. При этом указывается, что Пеле является лучшим бомбардиром все времен.

"Телеграф" напоминает, что Роналду оформил дубль в домашней игре чемпионата Италии против Удинезе, забив свой 758-й гол за карьеру, опередив на один гол достижение Пеле (официально бразилец забил 757 голов, - прим. ред.).

Примечательно, что подобная ситуация повторилась с еще одним рекордом трехкратного чемпиона мира. Ранее форвард Барселоны Лионель Месси превзошел Пеле по количеству голов за один клуб, забив свой 644-й мяч за Барселону. После этого ФК Сантос сообщил, что Пеле забил за бразильский клуб 1091 мяч.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Пеле, Футбол.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ливерпуль проиграл Саутгемптону, пропустив феноменальный гол в дебюте (видео)
02 Шевченко может сменить Лэмпарда в Челси
03 Олимпийский чемпион Верняев отстранен от соревнований
04 Канада уничтожила Россию в полуфинале Чемпионата мира по хоккею: видео погрома
05 Ибрагимович похвастался суперголом (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь