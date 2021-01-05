Пеле "увеличил" количество своих голов после того, как его обошел Роналду

Легендарный бразильский футболист Пеле поменял информацию в своем профиле в Instagram после того, как португальский форвард Криштиану Роналду побил его достижение по количеству голов в карьере.

На официальной страничке Пеле в Instagram было изменено количество голов, которые забил бразилец на протяжении карьеры. Теперь в профиле легенды значится цифра в 1283 забитых мяча. При этом указывается, что Пеле является лучшим бомбардиром все времен.

"Телеграф" напоминает, что Роналду оформил дубль в домашней игре чемпионата Италии против Удинезе, забив свой 758-й гол за карьеру, опередив на один гол достижение Пеле (официально бразилец забил 757 голов, - прим. ред.).

Примечательно, что подобная ситуация повторилась с еще одним рекордом трехкратного чемпиона мира. Ранее форвард Барселоны Лионель Месси превзошел Пеле по количеству голов за один клуб, забив свой 644-й мяч за Барселону. После этого ФК Сантос сообщил, что Пеле забил за бразильский клуб 1091 мяч.