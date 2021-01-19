Звезда Баварии перейдет в Реал

Реал согласовал контракт с австрийским защитником Баварии Давидом Алабой. Об этом сообщает marca.

По информации источника, 28-летний австриец станет первым подписанием Реала в следующем сезоне. Опытный защитник, который может сыграть и в полузащите, 30 июня станет свободным агентом. Таким образом, Реал оформил звездного новичка совсем бесплатно. Сообщается, что игрок сборной Австрии подписал со Сливочными контракт сроком на четыре года и с зарплатой около €11 млн в год. Кроме того, футболист уже провел медицинское обследовании в присутствии врача мадридского суперклуба.

В сезоне 2020/21 Алаба сыграл в 22-х матчах во всех турнирах, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Бавария с большим трудом обыграла Фрайбург.