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Звезда Баварии перейдет в Реал

Звезда Баварии перейдет в Реал
Обновлено 11:26 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм da_27

Реал согласовал контракт с австрийским защитником Баварии Давидом Алабой. Об этом сообщает marca.

Названа дата дебюта Лунина в Реале

По информации источника, 28-летний австриец станет первым подписанием Реала в следующем сезоне. Опытный защитник, который может сыграть и в полузащите, 30 июня станет свободным агентом. Таким образом, Реал оформил звездного новичка совсем бесплатно. Сообщается, что игрок сборной Австрии подписал со Сливочными контракт сроком на четыре года и с зарплатой около €11 млн в год. Кроме того, футболист уже провел медицинское обследовании в присутствии врача мадридского суперклуба.

В сезоне 2020/21 Алаба сыграл в 22-х матчах во всех турнирах, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Бавария с большим трудом обыграла Фрайбург.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 208

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ФК Бавария, ФК Реал, Футбол, Давид Алаба.
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