Бавария с трудом переиграла Фрайбург (видео)

В воскресенье, 17 января, Бавария в рамках матча 16-го тура чемпионата Германии 2020/21 принимала Фрайбург. Встреча, проходившая в Мюнхене на "Альянц Арене", завершилась минимальной победой именитых хозяев со счетом 2:1.

Мюнхенцы довольно быстро вышли вперед усилиями Роберта Левандовски, который из убойной позиции расстрелял ворота гостей после блестящего паса Мюллера в касание. В середине второго тайма бывший форвард Баварии Нильс Петерсон сравнял счет, замкнув навес партнера с углового - Нойер отбил мяч, но уже из собственных ворот. А победный гол записал на свой счет Томас Мюллер, который блестящим ударом от газона вколотил мяч в ворота гостей после скидки Зане. Отметим, в компенсированное время ворота Нойера затряслись после удара Петерсона в перекладину.

Видео гола Левандовски:

Видео гола Петерсона:

Видео гола Мюллера:

Эта победа позволила Баварии (36 очков) оторваться от преследователей в турнирной таблице Бундеслиги, Фрайбург (23 очка) - восьмой. В следующем туре Красные отправятся в гости к Аугсбургу (20.01.2021), а Грифоны сыграют дома с Айнтрахтом (20.01.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Бавария сенсационно вылетела из Кубка Германии.