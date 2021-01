Нападающий Баварии перепутал мяч с головой вратаря (видео)

В матче третьей Бундеслиги произошел неприятный инцидент.

В мюнхенском дерби, которое проходило в рамках 18-го тура, вторая команда Баварии принимала Мюнхен-1860. При счете 0:0 нападающий Красных Джошуа Зиркзее врезался во вратаря "гостей" Марко Гиллера. В результате столкновения у стража ворот потекла кровь с головы, а форварда тут же удалили. В итоге Мюнхен-1860 сумел дожать оппонента, играющего в меньшинстве, и победил со счетом 0:2.

Видео инцидента в матче Бавария - Мюнхен-1860:

Шокирующие кадры напомнили о том, что футбол все-таки контактная и травмоопасная игра, а футболисты порой не жалеют ни себя, ни соперника.

Joshua Zirkzee shown a straight red card 27 minutes into the derby. FCB II are 0-1 down at half time. pic.twitter.com/YJmG6GQqn8

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 9, 2021