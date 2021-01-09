Обидчик Шахтера победил Баварию, проигрывая по ходу матча 0:2 (видео)

В пятницу, 8 января, Боруссия М в рамках матча 15-го тура Бундеслиги сезона 2020/21 принимала Баварию. Встреча, проходившая в Менхенгладбахе на стадионе "Боруссия Парк", завершилась волевой победой хозяев со счетом 3:2.

Чемпионы Германии резво начали поединок и к 26-й минуте вели в счете 0:2. За Красных голами отметились Роберт Левандовски, реализовавший пенальти и Леон Горецка. Жеребцы не смутились и еще в первом тайме отыгрались усилиями Йонаса Хофманна, оформившего дубль. А в начале второго тайма победный гол-красавец записал на свой счет Флориан Нойхаус.

Этот успех вывел Боруссию М (24 очка) на 7-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, Бавария (33 очка) - первая. В следующем туре Черно-бело-зеленые отправятся в гости к Штутгарту (16.01.2021), а Баварцы примут Фрайбург (17.01.2021).

"Телеграф" напоминает, что Боруссия М пересекалась с Шахтером в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Горняки дома потерпели сокрушительное поражение со счетом 0:6, а в гостях проиграли 4:0.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Бавария провернула камбэк в игре с Майнцом.