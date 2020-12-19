Шикарный пушечный гол и триумф Левандовски - в обзоре матча Байер - Бавария (видео)

В субботу вечером Байер принимал Баварию в рамках центрального матча 13-го тура Бундеслиги 2020/21. Встреча, проходившая в Леверкузене на "Бай-Арене", завершилась со счетом 1:2 в пользу мюнхенцев.

По голу в первом тайме записали на свой счет Патрик Шик, отметившийся блестящим попаданием с лету и Роберт Левандовски, воспользовавшийся оплошностью вратаря хозяев Градецкого. А в компенсированное время лучший футболист мира по версии ФИФА сделал дубль.

Видео гола Шика:

Видео гола Левандовски:

Видео второго гола Левандовски:

Этот результат опустил Байер (28 очков) на второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, Бавария (30 очков) - вырвалась в лидеры. В следующем туре Фармацевты отправятся в гости к Айнтрахту Ф (02.01.21), а мюнхенцы примут Майнц (03.01.21).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Бавария еле-еле взяла очко в Берлинге.