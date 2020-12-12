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Бавария спаслась от позора в Берлине (видео)

Бавария спаслась от позора в Берлине (видео)
Обновлено 21:27 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер fcbayern

В субботу, 12 декабря, Унион Берлин в рамках матча 11-го тура чемпионата Германии 2020/21 принимал мюнхенскую Баварию. Встреча проходила в Берлине на стадионе "Ан дер Альтен Ферстерей", завершилась со счетом 1:1.

Хозяева довольно быстро открыли счет в игре. На 4-й минуте полузащитник Гриша Премель головой замкнул навес с углового в исполнении Триммеля. Звездные гости отыгрались только во второй половине: на 67-й минуте главная ударная сила Баварии Роберт Левандовски в касание переправил мяч в ворота Луте после прострела Комана, который поиздевался над всей обороной Униона на левом фланге.

Видео гола Премеля

Видео гола Левандовски:

Этот результат сохранил мюнхенцам (24 очка) первую позицию в Бундеслиге, хотя завтра Байер в случае успеха может потеснить подопечных Флика. Столичная команда, в свою очередь, с 17 баллами в активе занимает 6-ю позицию. В следующем туре Бавария примет Вольфсбург (16.12.2020), а Унион Берлин отправится в гости к Штутгарту (15.12.2020). 

Напомним, по среди недели чемпионы Германии играли с московским Локомотивом в Лиге чемпионов. Итогом этой встречи стала убедительная победа Баварии со счетом 2:0. У нас на сайте доступен полный видеообзор этого поединка.

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ФК Бавария, Бундеслига, Футбол, ФК Унион Берлин.

Автор:

Телеграф
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