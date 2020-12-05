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Бавария и РБ Лейпциг сыграли безумный матч, забив шесть голов на двоих (видео)

Бавария и РБ Лейпциг сыграли безумный матч, забив шесть голов на двоих (видео)
Обновлено 21:47 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер fcbayern

В субботу, 5 декабря, в центральном матче 10-го тура чемпионата Германии 2020/21 встречались лучшие команды лиги Бавария и РБ Лейпциг. Игра проходила в Мюнхене на "Альянц-Арене" и завершилась со счетом 3:3. 

За хозяев голами отметились Джамал Мусиала и дублем выстрелил Томас Мюллер. За гостей забивали Кристофер Нкунку, Юстин Клюйверт и Эмиль Форсберг.

Видео голов в матче Бавария - РБ Лейпциг:

Эта ничья сохранила расстановку сил в турнирной таблице Бундеслиги. Бавария (23 очка) - первая, РБ Лейпциг (21 очко) - второй. В следующем туре мюнхенцы отправятся в гости к Унион Берлин (12.12.2020), а РБ Лейпциг примет Вердер (12.12.2020).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Бавария на этой неделе не сумела победить Атлетико в Лиге чемпионов

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Все по теме:

ФК Бавария, Футбол, ФК РБ Лейпциг.

Автор:

Телеграф
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