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Атлетико и Бавария раскатали ничью в Лиге чемпионов (видео)

Атлетико и Бавария раскатали ничью в Лиге чемпионов (видео)
00:39 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер atleti

Во вторник, 1 декабря, Атлетико в рамках 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА 2020/21 принимал Баварию. Встреча проходила в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано" и завершилась со счетом 1:1.

В первом тайме за мадридцев отличился Жуан Феликс, а под занавес поединка Томас Мюллер с пенальти сравнял счет в игре. 

Это результат не обеспечил Атлетико досрочный выход из группы А и теперь Матрасники будут решать задачу выхода в плей-офф ЛЧ в следующем туре в игре против Зальцбурга (09.12.2020). Бавария еще в прошлом туре обеспечила себе первое место в квартете и для нее ближайшая игра с Локомотивом 9 декабря будет нести товарищеский характер.

Турнирное положение команд:

Ранее "Телеграф" сообщал, что в группе G Локомотив дома не устоял в игре с Зальцбургом.

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Все по теме:

ФК Бавария, Лига Чемпионов, ФК Атлетико М, Футбол.

Автор:

Телеграф
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